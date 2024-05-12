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البابا فرانسيس يعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا القصف الأوكراني على بيلغورود

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البابا فرانسيس يعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا القصف الأوكراني على بيلغورود
Sputnik
البابا فرانسيس
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دان البابا فرانسيس القصف الأوكراني الذي استهدف مبنى سكنيا في مقاطعة بيلغورود الروسية وأعرب عن تعاطفه مع عائلات الضحايا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، الذي على اتصال بقداسة البابا، كلمات البابا فرانسيس حيث أعرب عن "تعاطفه العميق مع عائلات الضحايا الذين قتلوا في مبنى سكني في بيلغورود ودان أي قصف للمدنيين".

وفي وقت سابق، قال بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، إن الضربة الصاروخية الأوكرانية على بيلغورود تكشف عمق الكراهية والحقد لدى منظميها، وإنه يصلي من أجل أن ينير الله عقول أولئك الذين يتصرفون بهذه القسوة "بسبب عمى القلوب".

وأسفر قصف بالصواريخ والقذائف نفذته قوات كييف يوم الأحد واستهدف مبنى سكنيا متكونا من عدة طوابق في مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية، عن مقتل 13 شخصا وإصابة 20 آخرين.

وقد أدى القصف إلى انهيار المبنى بالكامل ولا تزال فرق الإقاذ تعمل في مكان الحادث لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

المصدر: نوفوستي

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