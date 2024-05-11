ترامب يؤكد أن منافسته السابقة نيكي هايلي لن تكون نائبة له

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت أنّ منافسته الجمهورية السابقة نيكي هايلي ليست من بين الأشخاص الذين يفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس.

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وتكثر التكهنات حول من سيُرشّح الجمهوري السبعيني لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني التي سيخوضها ضدّ الديموقراطيّ جو بايدن.

ومن بين الأسماء الأكثر تداولا: السناتوران تيم سكوت وجيه دي فانس والنائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك، لكن بعض التقارير ذكرت أيضا اسم نيكي هايلي، آخر منافسيه في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوريّ.

ونفيا لجميع هذه التكهنات قال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "نيكي هايلي ليست ضمن قائمة لأشخاص الذين أفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس"، مضيفا: "لكنني أتمنى لها كل الخير".

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وترفض أوساط دونالد ترامب تقديم تفاصيل حول الصفات التي يعتمدها المرشح السبعيني في اختيار نائبه.

فيما قال أحد مستشاريه: "أي شخص يدعي أنه يعرف من أو متى سيختار الرئيس ترامب نائبه فهو يكذب... ما لم يكن اسم هذا الشخص هو دونالد ترامب".

وكانت ممثلة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أعلنت انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي في شهر مارس الماضي.

المصدر: أ ف ب