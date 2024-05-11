كوريا الشمالية تعتزم نشر راجمات صواريخ جديدة ستحدث "تغييرا نوعيا" (صور)

تعتزم كوريا الشمالية تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 مم اعتبارا من العام الجاري.

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وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون أشرف أمس الجمعة على اختبار بالذخيرة الحية لنظام صاروخي "محدث تقنيا".

وقالت الوكالة إن نظام الإطلاق الجديدة سيتم "نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة (لأخرى يستخدمها حاليا) بين 2024 و2026".

وأظهرت صور الزعيم كيم جونغ أون وهو يتحدث الى مسؤولين عسكريين خلال تفقد راجمة الصواريخ، إضافة إلى ما بدت أنها عمليات اختبار بالذخيرة الحية لهذه الأنظمة الصاروخية.

وفي وقت سابق، قالت بيونغ يانغ في فبراير إنها طورت نظام تحكم جديدا براجمات الصواريخ من عيار 240 ملم، ما سيؤدي إلى "تغيير نوعي" في قدراتها الدفاعية، وأجرت الشهر الماضي اختبارا لإطلاق قذائف جديدة.

وأوضحت بيونغ يانغ أنها أجرت اختبارات قامت خلالها 8 قذائف صاروخية "بإصابة هدف لاثبات الميزة والقوة التدميرية لنظام راجمات الصواريخ المحدث من عيار 240 ملم".

المصدر: أ ف ب