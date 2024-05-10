الشرطة الأمريكية تزيل مخيّما مؤيدا لفلسطين في معهد "إم أي تي" وتتحرك لفض احتجاجات أخرى

أزالت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة مخيّما لمحتجين مؤيدين لفلسطين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتحركت لطرد المتظاهرين من حرم جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا.

ويأتي هذا التحرك بعد ساعات فقط من قيامها بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وفض اعتصام في جامعة أريزونا.

وفي كامبريدج بولاية ماساتشوستس، أظهر مقطع مصور أفراد الشرطة وهم يتجولون في مخيم اعتصام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقال المنظمون إنه تم اعتقال حوالي 10 طلاب.

وصلت شرطة مكافحة الشغب حوالي الساعة 4 صباحا، وطوقت المخيم ومنحت المحتجين حوالي 15 دقيقة للمغادرة. وبدأ حشد خارج المخيم في التجمع وردد شعارات مؤيدة للفلسطينيين، لكن تم تفريقهم بحلول الساعة السادسة صباحا.

وفي جامعة أريزونا، أطلقت شرطة الحرم الجامعي المزودة بمعدات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في وقت متأخر من يوم الخميس على المتظاهرين قبل هدم مخيم اعتصام كان يضم حواجز خشبية وبلاستيكية في الحرم الجامعي.

وقالت جامعة أريزونا في بيان إنها اتخذت القرار لأن المخيم ينتهك سياسة الجامعة.

#FPLive: Tensions on the Massachusetts Institute of Technology campus are high, as Pro-Israel counter-protesters are clashing with pro-Palestine demonstrators who are still camped out on the Cambridge campus. https://t.co/o9TbJRZciz — Firstpost (@firstpost) May 10, 2024

وفي فيلادلفيا، وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، اعتقلت الشرطة أشخاصا كانوا في مخيم مقام بحرم جامعة بنسلفانيا منذ أكثر من أسبوعين. وانتقل أفراد الشرطة إلى الموقع بعد تحذير المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بمغادرة الحرم الجامعي أو مواجهة احتمال الاعتقال.

المصدر: AP + RT