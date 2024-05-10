أمريكية تقتل زوجها وأختها قبل أن يصفّيها شقيقها في تبادل لإطلاق النار

أعلنت الشرطة في ولاية كنتاكي الأمريكية أن امرأة أطلقت النار على زوجها وشقيقتها فقتلتهما، قبل أن يصفّيها شقيقها في تبادل لإطلاق النار معها.

وحسب شرطة ولاية كنتاكي فإن أنجيلا جوسر (56 عاما) قادت سيارتها إلى منزل شقيقها يوم الجمعة 3 مايو في جيمستاون وهي تحمل مسدسا واقتحمت المنزل بالقوة. وكان شقيقها، داريل ويلسون (58 عاما) في المنزل في ذلك الوقت، الذي كان لديه مسدس أيضا.

وقالت الشرطة إن الشقيقين دخلا في تبادل لإطلاق النار انتهى بمقتل جوسر، مبينة أن ويلسون نقل إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، مبنية أن حجم فورة جوسر، لم يصبح واضحا إلا عندما تم استدعاء السلطات إلى منزل شقيقتها، جنيفر ويلسون.

وقالت عائلة جينيفر ويلسون إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بها وكانوا قلقين على سلامتها، وفقا للبيان الصحفي. وعندما وصلت السلطات إلى المنزل الواقع في مقاطعة راسل، توصلوا إلى اكتشاف مروع، حيث عثر عليها عناصر الشرطة وهي جالسة في مقعد السائق في سيارة "تويوتا كامري" مصابة بطلق ناري في الرأس.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أنه قبل الحادث الذي وقع في منزل شقيقها، التقت جوسر بجنيفر ويلسون وأطلقت النار عليها عدة مرات من مقعد الركاب في السيارة، مما أدى إلى مقتلها.

ووفقا لصحيفة Lexington Herald-Leader، تم العثور أيضا على زوج جوسر، لاري جوسر، مقتولا بالرصاص مساء الجمعة.

وقالت الشرطة إن لاري جوسر كان يعمل على شجرة في ممتلكاته في مقاطعة بولاسكي الغربية عندما فتحت زوجته النار عليه، مما أدى إلى مقتله.

المصدر: "نيويورك بوست"