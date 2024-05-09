خلال يومين.. تعرض 7 مراهقين لأعمال عنف بينها طعن في نيويورك

قتلت فتاة عمرها 17 عاما عند محطة مترو أنفاق كوينز في نيويورك بحادث عنف كان السابع من نوعه خلال اليومين الماضيين.

وقالت شرطة نيويورك إن المراهقة تعرضت للطعن في رقبتها في كوينز بوليفارد على بعد خطوات فقط من محطة شارع 46 في سانيسايد قبل الساعة 9:30 مساء بقليل. وتم نقل الفتاة التي لم يتم الكشف عن هويتها إلى مستشفى إلمهورست، حيث أعلنت وفاتها.

وأكدت الشرطة أنه تم احتجاز الشخص المعني، لكن لم يتم توجيه أي اتهامات إليه.

وأصبحت الفتاة الضحية السابعة على الأقل في موجة من العنف ضد المراهقين في جميع أنحاء المدينة خلال اليومين الماضيين.

وقبل ساعات فقط، تعرض صبيان يبلغان من العمر 15 عاما للطعن خارج مطعم ماكدونالدز في برونكس. ومن المتوقع أن يتعافى كلاهما.

ويوم الثلاثاء، قتل لاعب الهوكي ماكي براون البالغ من العمر 16 عاما برصاص مسلح كان يركب دراجة في سوهو. وقالت السلطات إن براون كان بالقرب من فندق دومينيك في شارع سبرينغ عندما أطلق الرصاص وأصابه في رأسه وساقه.

وقالت الشرطة إنه بعد ساعات من مقتل براون، أصيب صبي يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة في ظهره.

ويوم الثلاثاء أيضا، تعرض ثلاثة مراهقين جميعهم يبلغون من العمر 15 عاما، للطعن في هجومين منفصلين. أصيب أحدهم بجرح في مؤخرة الرأس أثناء مشاجرة على متن حافلة تابعة لهيئة النقل في برونكس، بينما أصيب الاثنان الآخران عند تقاطع شارع South 2nd وشارع Keap في بروكلين.

المصدر: "نيويورك بوست"