سيئول وواشنطن وطوكيو تؤكد عزمها على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية وعلاقاتها مع روسيا

أكد مبعوثو كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان النوويون تصميمهم على مواجهة "التهديدات الأمنية الخطيرة الصادرة عن بيونغ يانغ، وتعاونها العسكري المتزايد مع روسيا".

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وفي بيان لها عقب اجتماع في طوكيو انعقد يوم أمس الخميس، ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن المحادثات الثلاثية جاءت وسط توترات مستمرة ناجمة عن استمرار بيونغ يانغ في دفع برامجها النووية والصاروخية وخطابها الصارم ضد سيئول وواشنطن.

وقد أجرى المدير العام للشؤون النووية لكوريا الشمالية في وزارة الخارجية في سيئول، لي جون-إيل، محادثات مع جونغ باك، المسؤولة الأمريكية الكبيرة لشؤون كوريا الشمالية، وهيرويوكي نامازو المدير العام لشؤون آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية في طوكيو.

وقال بيان الوزارة: "أكدت الأطراف الثلاثة تصميمها المستمر على مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة التي تشكلها استفزازات كوريا الشمالية وأسلحتها للدمار الشامل غير المشروعة وبرامجها للصواريخ الباليستية وتعميقها التعاون العسكري مع روسيا".

وشدّد المبعوثون على أهمية الحفاظ على التعاون الثلاثي الوثيق في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية وتعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية واستئناف الحوار والدبلوماسية مع "النظام المنعزل".

المصدر: يونهاب