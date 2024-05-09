 
مباشر

الخارجية الإسرائيلية تتهم بوريل "بشرعنة الإرهاب"

أخبار العالم

الخارجية الإسرائيلية تتهم بوريل
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xic2

اعتبرت الخارجية الإسرائيلية تصريح جوزيف بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية الذي طالب فيه تل أبيب بعدم اجتياح رفح أنه ضرب من "الجهل والعداوة وشرعنة الإرهاب".

وقالت الخارجية في بيان إنه "في خضم المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين الـ132 وتحقيق هدنة إنسانية، اختارت حماس إطلاق النار على منطقة معبر كرم أبو سالم وقتلت أربعة جنود إسرائيليين. النار التي قتلت الإسرائيليين الأربعة أطلقت من رفح".

وأضافت: "من يطلق النار على المعبر الإنساني ويحاول اغتيال صفقة إطلاق سراح المختطفين والهدنة الإنسانية هو حماس وقبول تلاعباتها الإعلامية هو تشجيع للإرهاب"، مشددة على أن "إسرائيل ستتصرف حيثما كان ذلك ضروريا لحماية مواطنيها، وستواصل التحرك حتى إطلاق سراح المختطفين الـ 132 وإنهاء حماس".

وكان بوريل حذر من هجوم إسرائيل البري على رفح وتهجير سكانها كونه يحمل المزيد من القتل والمجاعة، مؤكدا أنه "لا توجد مناطق آمنة في غزة".

المصدر: Ynet 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)