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بيسكوف: الأحوال الجوية السيئة لن تؤثر على عرض النصر اليوم في موسكو

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بيسكوف: الأحوال الجوية السيئة لن تؤثر على عرض النصر اليوم في موسكو
Sputnik
موسكو
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الأحوال الجوية لن تؤثر على عرض النصر اليوم في موسكو، وأن الطقس والظروف الجوية السيئة لم تكن عائقا أبدا على طريق الجندي الروسي.

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وقال بيسكوف في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإن الأحوال الجوية لن تكون طبيعية لكن ذلك لن يؤثر على سير العرض. لم يكن الطقس عائقا بالنسبة لعسكريينا أبدا".

وأضاف: "الضيوف على المدرجات سيتم تزويدهم بملابس دافئة ولن تكون الأحوال الجوية عائقا. يوم 9 مايو أهم عيد في بلادنا والأحوال الجوية ليس أمرا مهما".

المصدر: نوفوستي

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