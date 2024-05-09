بيسكوف: الأحوال الجوية السيئة لن تؤثر على عرض النصر اليوم في موسكو

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الأحوال الجوية لن تؤثر على عرض النصر اليوم في موسكو، وأن الطقس والظروف الجوية السيئة لم تكن عائقا أبدا على طريق الجندي الروسي.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإن الأحوال الجوية لن تكون طبيعية لكن ذلك لن يؤثر على سير العرض. لم يكن الطقس عائقا بالنسبة لعسكريينا أبدا".

وأضاف: "الضيوف على المدرجات سيتم تزويدهم بملابس دافئة ولن تكون الأحوال الجوية عائقا. يوم 9 مايو أهم عيد في بلادنا والأحوال الجوية ليس أمرا مهما".

المصدر: نوفوستي