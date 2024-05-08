سيناتورة أمريكية تطرح إقالة مايك جونسون من منصبه بسبب الخيانة

صرحت عضو مجلس النواب الأمريكية مارغوري تايلور غرين، بأن إجراءات إقالة مايك جونسون من منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي بدأت.

وقالت غرين خلال اجتماع لمجلس النواب: "شكل القرار كما يلي: منصب رئيس مجلس النواب شاغر".

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وفي وقت سابق اتهمت غرين، رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بـ "خيانة ثقة" مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب من خلال تمرير مشروع تمويل فيدرالي بقيمة 1.2 تريليون دولار بالتعاون مع أعضاء من الحزب الديمقراطي لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، إلى جانب مصادقته على مشروع مساعدات أمريكية مقدمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

ووصفت مثل هذا الفعل من قبل رئيس مجلس النواب بأنه "خيانة لأمريكا والناخبين الجمهوريين" وهددت بالسعي الحثيث لإرغامه على تقديم استقالته القسرية.

وأعربت عن رأي مفاده أن جونسون ورفاقه أعضاء الحزب والديمقراطيين "لا يريدون حماية حدود بلادهم".

وأضافت: "إنهم يقومون بتحصين حدود دولة أخرى بينما يواصلون تمويل عمليات القتل في ساحة المعركة، و(إرسال) القنابل، و(وإيقاع) الإصابات المروعة، وإبادة جيل كامل من الرجال الأوكرانيين، ما سيترك النساء أرامل والأطفال أيتاما، اعذروني لكن الأمريكيين لا يريدون أن يدفعوا ثمن ذلك".

ووفقا لتايلور غرين، التي تسعى إلى إقالة جونسون من منصب رئيس مجلس النواب في الكونغرس، فإنه "يؤيد بالكامل نموذج الأعمال المثير للاشمئزاز الذي تتبناه واشنطن لتمويل حروب لا نهاية لها".

من جانبها ذكرت قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أنهم لن يدعموا اقتراح غرين بإقالة رئيس مجلس النواب جونسون.

يذكر أنه بعد 6 أشهر من التردد، عارض جونسون أغلبية حزبه الجمهوري مما أسفر عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتخصيص 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي+RT