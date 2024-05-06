حاكمة ولاية أمريكية تطالب بقتل كلب بايدن

طالبت حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية الجمهورية كريستي نويم، بقتل كلب الرئيس جو بايدن، الذي تسبب بعدة حوادث "عض أراقت دماء عدد من أفراد الخدمة السرية في البيت الأبيض" على حد تعبيرها.

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وقالت نويم: "إن الكلب الذي تم نفيه الخريف الماضي من البيت الأبيض، كان يستحق القتل".

ويأتي تصريح نويم، ردا على الهجوم الذي تعرضت له لقتلها كلب عائلتها البالغ من العمر 14 شهرا وتفاخرها بهذا الفعل الذي رأت أنه الصواب لكلب يهدد حياة الآخرين.

وقالت نويم: "لقد هاجم كلب جو بايدن 24 من أفراد الخدمة السرية. كم عدد الأشخاص الكافي للهجوم عليهم وإيذائهم بشكل خطير قبل أن تتخذ قرارا بشأن كلب؟".

وتم إرسال كلب بايدن "كوماندر" إلى مكان غير معلوم، بعد أن سجلت الخدمة السرية 24 حادثة عض تتعلق به بين أكتوبر 2022 ويوليو 2023، تطلب نصفها تقريبا رعاية طبية.

المصدر: نيويورك تايمز