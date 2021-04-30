كلب بايدن يعود للبيت الأبيض بعد تلقيه تدريبا إثر حادثتي عض

ذكرت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، أن كلب الرئيس، جو بايدن، ميجر عاد إلى البيت الأبيض بعد تدريب إضافي تضمن قضاء بعض الوقت مع القطط عقب حادثتي عض.

وقالت زوجة الرئيس، في مقابلة مع شبكة "NBC" تم بثها اليوم الجمعة: "لقد عاد.. إنه كلب لطيف ومحبوب، هو كذلك حقا".

وأضافت أن آل بايدن يتوقعون إحضار قطة قريبا وتم تهيئة ميجر لتقبل ذلك، وأوضحت: "كان ذلك جزءا من تدريبه. أخذوه إلى حظيرة للقطط. كان سلوكه جيدا".

وتلقى ميجر، وهو كلب من نوع جيرمان شيبرد في 3 أعوام من عمره أخذه بايدن من مأوى للكلاب، تدريبات خارج البيت الأبيض هذا الشهر بعد أن عض في أوائل مارس عنصرا في أجهزة الأمن وفي أواخر الشهر ذاته موظفا في البيت الأبيض.

المصدر: "رويترز" + وكالات