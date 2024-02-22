كلب بايدن عض بعض أفراد الخدمة السرية في 24 حادثة على الأقل

قام "القائد" كلب عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعض أفراد الخدمة السرية في 24 حادثة على الأقل في البيت الأبيض ومواقع أخرى، وفقا لوثائق داخلية جديدة حصلت عليها شبكة CNN.

وذكرت الشبكة أن وثائق الخدمة السرية الأمريكية USSS لا تشمل عدد الحوادث الإضافية التي أبلغت عنها الشبكة سابقا والتي شملت موظفي الإقامة التنفيذية وغيرهم من العاملين في البيت الأبيض.

لكن الوثائق الجديدة، التي تم الحصول عليها من خلال طلب قانون حرية المعلومات، تكشف إلى أي مدى أصبح الوضع مشكلة خطيرة في مكان العمل بالنسبة لمئات الموظفين الذين يدعمون عمليات البيت الأبيض، وكيف غير موظفو الوكالة عاداتهم لتجنب التعرض للأذى من قبل الكلب من فصيلة الراعي الألماني.

وكتب وكيل خاص مساعد مسؤول عن قسم الحماية الرئاسية في USSS إلى فريقهم في رسالة بريد إلكتروني في يونيو 2023، جاء فيها: "لقد شكلت عضات الكلاب الأخيرة تحديا لنا لتعديل تكتيكاتنا العملياتية عندما يكون القائد حاضرا - يرجى إتاحة مساحة كبيرة"، محذرا من ذلك العملاء "يجب أن يضمنوا سلامتهم الشخصية".

وجاء هذا التحذير قبل أشهر من إخراج الكلب من البيت الأبيض، مع وقوع عدة حوادث عض.

وقامت CNN بمراجعة أكثر من 400 صفحة من الوثائق، تم تنقيح الكثير منها بشكل كبير لحماية سرية هوية موظفي USSS والتفاصيل التشغيلية.

في أكتوبر 2022، وصف أحد فنيي الخدمة السرية، حادثة وقال إنهم "قلقون بشأن تصاعد سلوك الحيوانات الأليفة في العائلة وأن... شيئا أسوأ سيحدث للآخرين".

المصدر: CNN