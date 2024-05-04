"فايننشال تايمز": ولاية ترامب الثانية ستنهي الهيمنة الغربية على العالم

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوف يمثل نهاية الهيمنة الغربية على الساحة العالمية، ويجب على أوروبا أن تكون مستعدة لذلك.

ويرتبط تقييم الصحيفة لآفاق الغرب بالتصريحات التي يدلي بها ترامب فيما يتعلق بكل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

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وكتبت الصحيفة: "الواقع الخطير هو أن ولاية ترامب الثانية من المرجح أن تمثل نهاية الغرب كفكرة تنظيمية على المسرح العالمي".

واعتبر صحفيو "فايننشال تايمز" أن هذا سيكون "نبأ عظيما" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و"فظيعا لأوكرانيا".

وأكد ترامب في وقت سابق خلال مقابلة مع مجلة "التايم" أنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فسوف يحاول مساعدة أوكرانيا، لكن يجب على أوروبا أيضا أن تدفع نصيبها العادل.

كما صرح جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الشهر الماضي بأن الأخير يستعد لإخراج الولايات المتحدة من حلف "الناتو" في حال انتخابه رئيسا في نوفمبر المقبل.

المصدر: RT