كتبت صحيفة واشنطن بوست في مقال نشرته أن معرض المعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها من دول الناتو وأوكرانيا في موسكو يعد بمثابة إشارة إلى انتصار روسيا.

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وأوضحت الصحيفة في مقالها أن هذه الخطوة تعتبر انتصارا كبيرا لروسيا في الوقت الذي تقاتل فيه الغرب الجماعي بأكمله، وهذا أمر لا مفر منه.

وأضافت الصحيفة في مقال تناول معرضا أقيم في تلة بوكلونايا المخصص للمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها في معارك مع القوات الأوكرانية ، لاحظ الصحفيون أن شهر مايو الجاري مختلف تماما عن شهر مايو من العام الماضي، عندما حاول الجيش الأوكراني شن هجوم مضاد باستخدام مركبات الناتو المدرعة.

وكتبت الصحيفة أن القوات الأوكرانية تُجبر الآن على الخروج من المناطق المأهولة بالسكان على طول خطوط التماس، مشيرة إلى نقص الإمدادات العسكرية من الدول الغربية كسبب لهزائم قوات كييف.

وأضافت الصحيفة في مقالها: "في الشهر الماضي أقرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار طال انتظارها، لكن آثارها لم تظهر بعد في ساحة المعركة".

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ويقدم المعرض الآن عينات من المعدات العسكرية التي تم التقاطها وإرسالها إلى أوكرانيا من أجل "هجوم الصيف المنتظر"، لكنها تعثرت لاحقا في الدفاعات الروسية القوية".

هذا وافتتح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية الغربية التي استولى عليها الجيش الروسي في "حديقة النصر" على تلة بوكلونايا في موسكو، خلال تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا.

ويكشف المعرض عن المعدات الحربية الغربية الصنع التي استولى عليها أفراد الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة إلى جانب بعض المدافع التي يعود تاريخها إلى الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

كما زار المعرض ملحقون عسكريون أجانب من بيلاروس والصين وباكستان ومالي وسوريا وبوركينا فاسو وصربيا والمغرب وعدد من الدول الأخرى.

المصدر: RT + واشنطن بوست