تسبب عرض الغنائم العسكرية الغربية من أسلحة ودبابات ومدرعات، في "حديقة النصر" على تلة بوكلونايا في موسكو، بإثارة ردود أفعال صاخبة بين قراء صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال أحد المعلقين: "تدل الأضرار الصغيرة الموجودة على هذه المعدات التي اغتنمها الجيش الروسي، على أن العسكريين الأوكرانيين لم يقاتلوا بالقدر الذي يقال لنا باستمرار، ويبدو أنهم فروا بكل بساطة من ساحة المعركة".

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وقال معلق آخر: "يبدو بوضوح، أن كل هذه الأموال المخصصة لأوكرانيا تم إهدارها".

وأضاف قارئ ثالث: "يبدو واضحا، أن الروس سعداء للغاية وراضون، ويبدو أن كل هذه العقوبات ضد روسيا لم يكن لها أي تأثير".

وتابع معلق رابع: "ها نحن نشاهد أموال دافعي الضرائب التي سددها المواطنون في بلادنا، وهي معروضة في وسط موسكو على شكل غنائم حرب. أحسنت يا براندون (هذا ميم على الإنترنت يستخدم كتعبير ملطف لكلمة لعنة بذيئة ضد بايدن)".

وخلص أحد القراء: "لا تقلقوا، فلنرسل إلى أوكرانيا المزيد من الأسلحة الحديثة ليتمكن الروس من الاستيلاء عليها ودراستها".

يوم أمس، تم في "حديقة النصر" على تلة بوكلونايا في موسكو، افتتاح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية الغربية التي استولى عليها الجيش الروسي خلال تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي