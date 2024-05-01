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افتتاح معرض في موسكو لغنائم الجيش الروسي من أسلحة "الناتو" (صور+فيديو)

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افتتح بموسكو اليوم معرض غنائم الجيش الروسي من أسلحة "الناتو" بالعملية العسكرية في أوكرانيا، وبين المعروضات دبابات "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية ومدرعات سويدية وفرنسية.

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الجيش الروسي
الجيش الروسي "يعزز" معرض غنائمه من أسلحة "الناتو" بدبابة "ليوبارد" ألمانية (فيديو)

وبين المعروضات 31 دبابة وعربة وآلية تم اغتنامها بمنطقة العملية العسكرية الروسية، تشمل دبابات أمريكية وألمانية وفرنسية ومدافع ورشاشات وغيرها.

وقال أندريه ليوبتشيكوف كبير الباحثين بالمتحف المركزي للجيش الروسي إن قيمة المعدات الغربية المعروضة تقدر بمليارات الدولارات.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار التحضير للاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية في الـ9 من مايو المقبل.

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نقل الغنائم العسكرية الغربية التي تم السيطرة عليها في أرض المعركة لعرضها في موسكو
نقل الغنائم العسكرية الغربية التي تم السيطرة عليها في أرض المعركة لعرضها في موسكو

المصدر: RT

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