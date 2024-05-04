مسؤولة أوكرانية: سمعة وزارة دفاعنا أصبحت سيئة بسبب عدد من فضائح الفساد المدوية

أعلنت مستشارة نائب وزير الدفاع الأوكراني دانا ياروفايا أن وزارة الدفاع الأوكرانية أصبحت مكانا ذا سمعة سيئة، بعد العديد من فضائح الفساد، والتي ستجد صعوبة في استعادة ثقة الأوكرانيين.

وقالت ياروفايا على قناة "اسبرسو" التلفزيونية: "خلال العامين الأخيرين أصبحت وزارة الدفاع الأوكرانية مكانا ساما للغاية، وكان لدى وزارة الدفاع الكثير من القصص السلبية بحيث سيكون من الصعب جدا استعادة ثقة (الأوكرانيين)، وسيكون من الصعب حتى استعادة سمعتها".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن كل ما يتم القيام به في الوزارة اليوم يحظى باهتمام عام جاد. مضيفة "وهذا صحيح، فوزارة الدفاع هي صاحبة الميزانية الأكبر الآن".

كما نفت الشائعات حول الاستقالة المرتقبة لوزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف.

وأضافت: "اليوم لم أسمع أي حديث داخل وزارة الدفاع عن إقالة رستم عميروف، فهو يذهب إلى العمل ويستمر فيه، أي أنه موجود دائما في مكان عمله"، مشيرة إلى أن الشائعات حول إقالة الوزير متداولة منذ عدة أشهر.

وقبل أيام، ذكر موقع Censor.net الأوكراني نقلا عن مصادره أن عميروف قد يترك منصبه، مشيرا إلى أن سبب الاستقالة المحتملة هو "التطهير التدريجي" الذي ينفذه رئيس المكتب الرئاسي أندريه يرماك بحق جميع المسؤولين الكبار الذين يتمتعون بالوصول إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشكل مباشر وبدون موافقته.

وترأس عميروف الدفاع الأوكرانية في سبتمبر 2023، ليحل محل أليكسي ريزنيكوف الذي تعرض لانتقادات كثيرة من المنظمات العامة ووسائل الإعلام الأوكرانية بسبب تفشي الفساد في الجيش.

المصدر: "نوفوستي"