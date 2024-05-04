وسائل إعلام تقدم تفسيرا لـ"اختفاء" وزير الدفاع الأوكراني

منذ نهاية أبريل تحمل وثائق وزارة الدفاع الأوكرانية توقيع نائب الوزير إيفان غافريليوك نظرا لانشغال الوزير رستم عميروف برحلة عمل، حسبما أفادت وكالة "أونيان" الأوكرانية.

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في وقت سابق، لفتت مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية الانتباه إلى حقيقة أن أمر وزارة الدفاع المؤرخ في 27 أبريل بشأن التغييرات في اللوائح المتعلقة باللجان الطبية العسكرية للقوات المسلحة قد وقع عليه غافريليوك وليس عميروف نفسه.

وقالت الوكالة: "بدلا من الوزير رستم عمروف، بدأ نائبه إيفان غافريليوك بالتوقيع على أوامر وزارة الدفاع الأوكرانية بصفته "قائم بأعمال الوزير".

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع توضيحها أن غافريليوك وقع على الأمر بصفة "قائم بأعمال وزير دفاع أوكرانيا"، بسبب ذهاب عمروف في رحلة عمل في ذلك الوقت، دون أن تحدد الوزارة ما إذا كان عميروف قد عاد لأداء مهامه في الوقت الحالي.

وقبل أيام، ذكر موقع Censor.net الأوكراني نقلا عن مصادره أن عميروف قد يترك منصبه، مشيرا إلى أن سبب الاستقالة المحتملة هو "التطهير التدريجي" الذي ينفذه رئيس المكتب الرئاسي أندريه يرماك بحق جميع المسؤولين الكبار الذين يتمتعون بالوصول إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشكل مباشر وبدون موافقته.

وترأس عميروف الدفاع الأوكرانية في سبتمبر 2023، ليحل محل أليكسي ريزنيكوف الذي تعرض لانتقادات كثيرة من المنظمات العامة ووسائل الإعلام الأوكرانية بسبب تفشي الفساد في الجيش.

المصدر: "نوفوستي"