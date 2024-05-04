سلطات دونيتسك: قوات أوكرانيا لا تملك عمليا إمكانية نقل الاحتياطيات إلى تشاسوف يار

قال مصدر أمني مطلع في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه تم عمليا حرمان القوات الأوكرانية في تشاسوف يار من إمكانية نقل قوات الاحتياط والذخيرة بحرية.

وأشار المصدر في حديث لمراسل تاس، إلى أن الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، تخضع حاليا لسيطرة القوات الروسية.

إقرأ المزيد

وأضاف: "الطرق الرئيسية لنقل قوات الاحتياط والذخيرة إلى المدينة تتعرض لضربات الجيش الروسي، وهو ما جعل طرق الإمداد اللوجستية للعدو في غاية التعقيد. القوات الأوكرانية تحاول استخدام طرق جانبية ملتوية، لكنها تتكبد خسائر هناك أيضا".

يذكر أن مدينة تشاسوف يار تعتبر نقطة لوجستية مهمة بالنسبة للقوات الأوكرانية، وهي تقع غربي مدينة أرتيوموفسك (باخموت) التي سيطرت عليها روسيا في مايو 2023.

وقبل أيام رجح نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الجنرال فاديم سكيبيتسكي، سقوط مدينة تشاسوف يار، التي تدور حولها معارك ضارية، في المستقبل المنظور.

المصدر: تاس