جنرال أوكراني: سقوط مدينة تشاسوف يار قد يكون مسألة وقت

رجح نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الجنرال فاديم سكيبيتسكي، سقوط مدينة تشاسوف يار في منطقة دونباس، التي تدور حولها معارك ضارية، في المستقبل المنظور.

وقال سكيبيتسكي في تصريح لمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، نشر يوم الخميس، إن "مشكلتنا بسيطة للغاية، وهي تتمثل في أننا لا نمتلك الأسلحة. وهم (الروس) كانوا يعرفون دائما أن أبريل ومايو سيكونان صعبين بالنسبة لنا".

وأعرب الجنرال عن قلقه إزاء الوضع في مدينة تشاسوف يار، مشيرا إلى أن الانسحاب منها قد يكون مسألة وقت. وأضاف: "طبعا، هذا لن يحدث اليوم أو غدا، ولكن كل شيء يعتمد على احتياطياتنا ومخزوناتنا".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن القوات الروسية تعمل الآن "كجسم واحد، مع خطة واضحة وتحت قيادة موحدة".

وتوقع سكيبيتسكي أن روسيا تخطط لهجوم على مقاطعتي خاركوف وسومي بشمال شرقي أوكرانيا في أواخر مايو أو أوائل يونيو، لكن تعداد القوات الروسية "غير كاف للاستيلاء على مدينة كبيرة" مثل خاركوف أو سومي، حسب تقديره.

يذكر أن مدينة تشاسوف يار تعتبر نقطة لوجستية مهمة بالنسبة للقوات الأوكرانية، وهي تقع غربي مدينة أرتيوموفسك (باخموت) التي سيطرت عليها روسيا في مايو 2023.

المصدر: "ذي إيكونوميست"