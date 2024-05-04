أكد وزير الداخلية الأوكراني السابق يوري لوتسينكو أن القوات الأوكرانية على الجبهة مجهزة بتعداد حوالي 70% في المناطق الهادئة، وحوالي 40% فقط في المناطق المتوترة.

وقال لوتسينكو: "ما زلت أعتقد أنه يجب على فلاديمير زيلينسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف والقائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، أن يفصحوا بصدق عن عدد القتلى أمام المجتمع الأوكراني ويعلنوا أننا في لحظة حرجة".

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وأعرب لوتسينكو عن شكه في أن القيادة الأوكرانية لديها أي خطط لحل النزاع.

وتابع: "ما هي الخطة العامة لزيلينسكي؟ لا أحد يعرف، وأظن أنه حتى في مقر قيادة القوات المسلحة لا أحد يعرف".

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية تخسر نحو ألف جندي يوميا بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بإيقاف هجوم الجيش الروسي بأي ثمن.

وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، فضلا عن 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وذكر الوزير أنه منذ بداية العام، بسط الجيش الروسي سيطرته على 547 كيلومترا مربعا من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وخلال الأسبوعين الماضيين، تم تحرير عدد من البلدات، منها نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: تاس