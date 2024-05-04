تمكن مراسل وكالة نوفوستي من العثور على قبر لمرتزق ألماني سابع تم القضاء عليه في أوكرانيا.

الحديث يدور عن المرتزق ستيفان رولاند بوري، من مواليد عام 1986، من بلدة بافارية صغيرة بالقرب من نورمبرغ. قبل أكثر من عام أجرت مجموعة RND الإعلامية مقابلة مع هذا المرتزق، وذكرت أنه شارك في المعارك إلى جانب نظام كييف لمدة عامين تقريبا، حتى لقي حتفه في 13 مارس في قصف مدفعي روسي.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة، أمضى بوري خمس سنوات في الجيش الألماني وخدم لفترة في أفغانستان. وبعد ذلك عاد إلى منطقته الأصلية وعمل في شركة يمتلكها، تظهر صورته المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا ملتحيا قوي المظهر. كان بوري متزوجا وأنجب ولدا لكنه انفصل عن زوجته في عام 2018.

في أبريل 2022، توجه بوري إلى أوكرانيا. وفي 10 أبريل 2024، نشرت زوجته السابقة على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة شمعة مشتعلة، وذكرت أنها عادت لتوها من جنازته.

بعد أسبوعين من دفنه، في مقبرة العائلة قرب الكنيسة اللوثرية القديمة بضواحي نورمبرغ، كان من الممكن مشاهدة باقة من الزهور التي لم تذبل بعد قرب القبر وعلى شريطها الحريري عبارة تؤكد أن "تضحية بوري ليست عديمة الفائدة" وبدون أية تفاصيل. طبعا لا يتم منح جميع المرتزقة من ألمانيا، الذين يقتلون في أوكرانيا، مثل هذا "الشرف" – الدفن في أراضي الوطن الأصلي وبجوار أقاربهم المتوفين سابقا. على سبيل المثال تم دفن ديانا فاغنر من مدينة بون، التي قاتلت في الكتيبة القومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وماتت عن عمر يناهز 36 عاما في يناير من هذا العام، في مقبرة عسكرية في كييف.

وفي منتصف شهر مارس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن 235 مرتزقا وصلوا من ألمانيا إلى أوكرانيا، وتم القضاء على 88 منهم بالفعل. وكانت الوزارة قد أعلنت أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثرمن 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.

المصدر: نوفوستي