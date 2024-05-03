يجب على الأصدقاء الحقيقيين للشعب الأوكراني، أن لا يؤججوا الصراع بتوريد إمدادات جديدة من الأسلحة، بل ينبغي عليهم أن يسهلوا على الفور مفاوضات السلام مع روسيا.

أعلن ذلك ميخائيل فون شولنبرغ، المساعد السابق لأمين عام الأمم المتحدة لشؤون بعثات حفظ السلام في العراق وسيراليون، وقال في مقابلة مع صحيفة Weltwoche السويسرية: "إذا كنا نريد حقا أن نكون أصدقاء لأوكرانيا، كما نقول، فلا يجوز أن يكون ذلك عبر توريد الأسلحة. يجب علينا أن نحاول تحقيق السلام، من خلال المفاوضات. أعتقد أن هذه هي الفرصة الوحيدة المتبقية اليوم".

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ووفقا له، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، فإن أوكرانيا تواجه خطر انكماش حجمها بسبب العمليات القتالية والاضطرابات السياسية الداخلية.

وأعرب الخبير عن قناعته بأن الدول الغربية خدعت أوكرانيا، عندما جعلتها ساحة لمعركة تخدم المصالح الجيوسياسية لهذه الدول.

وخلص الخبير إلى أن "الأوكرانيين الآن يضحون بدمائهم وبحياتهم، وتتعرض بلادهم للتدمير، ولم يعد لها مستقبل بشكل عام".

في وقت سابق، شدد الرئيس فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تسعى إلى تأجيج الصراع الأوكراني، بل تسعى إلى إنهائه. وأكد الرئيس الروسي استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة لحل النزاعات وخاصة في أوكرانيا بالوسائل السلمية، مبينا أنه لا يجب أن تكون هذه المفاوضات فرصة للعدو لإعادة التسلح.

المصدر: نوفوستي