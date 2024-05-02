الداخلية الروسية تدرج أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني على قائمة المطلوبين بتهم جنائية

أظهرت قاعدة بيانات المطلوبين التابعة لوزارة الداخلية الروسية أنه تم إدراج أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر ليتفينينكو على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

وجاء في قاعدة البيانات: "ألكسندر ليتفينينكو، تاريخ الميلاد: 27/04/1972 مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي".

ولم يتم تحديد المادة التي تم بموجبها إدراج ليتفينينكو في قاعدة بيانات المطلوبين بتهم جنائية.

وأقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 26 مارس أمين مجلس الأمن القومي أليكسي دانيلوف. وتم تعيين ليتفينينكو مكانه، والذي كان رئيسا لجهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية منذ 23 يوليو 2021.

المصدر: "تاس"