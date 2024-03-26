كييف تقيل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.. فمن المرشح لشغل المنصب؟

عينت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني الخارجي ألكسندر ليتفينينكو في منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني مكان سلفه المقال أليكسي دانيلوف.

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ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية فقد صادق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على القرار.

ونشر مكتب الرئاسة الأوكرانية بيانا أكد فيه إقالة ألكسي دانيلوف من منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا"، كما نشر المكتب بيانا آخر يوثق إقالة ليتفينينكو من منصب رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني الخارجي وتعيينه في منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع.

وتولى أليكسي دانيلوف منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا في أكتوبر 2019، وقبل ذلك شغل منصب عمدة لوغانسك بين العامين 1994 وحتى 1997، وفي العام 2015 ترأس دانيلوف إدارة ولاية لوغانسك الإقليمية التي تسيطر عليها كييف، وشغل أيضا منصب نائب في البرلمان الأوكراني في الدعوة الخامسة.

أما ليتفينينكو، فشغل منصب نائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا بين عامين 2014 – 2019، وعقب ذلك تولى رئاسة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية.

يذكر أن هذا ليس التغيير الاول الذي يجريه زيلينسكي في منظومته الإدارية، حيث أجريت عدة تغييرات كان آخرها التعيينات الجديدة في قوات الدفاع الأوكرانية، حيث أقال في الـ8 فبراير الماضي، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، من منصبه، مشيرا إلى الركود في الجبهة والحاجة إلى "إعادة تشغيل الجنرالات".

المصدر: تاس + نوفوستي