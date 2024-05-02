أعلن ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر أن الجنود الأوكرانيين يفرون من ساحة المعركة في بعض قطاعات الجبهة تاركين أسلحتهم.

وقال ريتر: "الوحدات الأوكرانية تلقي أسلحتها وتهرب في بعض المناطق على خط المواجهة، بينما يستسلم آخرون ببساطة، ويموت من بقوا".

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وأضاف أن الجيش الأوكراني لا يعرف كيف يقاتل، مشيرا إلى أنه ليس لديهم حتى المعدات اللازمة.

وأكد أنه لم يعد لدى أوكرانيا جنود مدربون تدريبا جيدا، حيث "قتلوا أو جرحوا أو أسروا".

وتابع: "نتيجة لذلك، تتكون القوات الأوكرانية الآن من جنود سيئي التدريب وغير متحمسين".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد الأسبوع الماضي، أن القوات الروسية تملك زمام المبادرة على طول خط التماس، وتواصل تحرير المدن والبلدات المحتلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص في أعداد القوات، ما أدى إلى استنزافها بعد عدة أشهر من القتال العنيف ضد القوات المسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي