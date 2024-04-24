تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص في أعداد القوات، ما أدى إلى استنزافها بعد عدة أشهر من القتال العنيف ضد القوات المسلحة الروسية.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، حيث تابعت أن الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية يضطرون إلى البقاء على خط المواجهة لمدد تتراوح ما بين 10-15 يوما، برغم أن المقرر لرحلات العمل إلى الجبهة مصممة لمدة لا تزيد عن 5 أيام. علاوة على ذلك، فإن الأدوية والغذاء والمياه تنفد من الجيش الأوكراني.

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في الوقت نفسه، يجد الجنود الأوكرانيون الجرحى أنفسهم في وضع صعب، لأنه، وكما تشير الصحيفة، "لا يستطيع أحد الوصول إليهم"، لهذا السبب يموتون، قبل يحصلوا على إمكانية العمليات الجراحية.

كذلك تقتبس الصحيفة كلمات اللواء المتقاعد من القوات المسلحة الأسترالية ميك رايان، الذي أشار إلى أن اللحظة قد حانت بالنسبة لأوكرانيا، عندما يتعين على كييف، بغض النظر عن تلقي المساعدات الأمريكية، وحتى بعد تلقيها، أن تواجه خيارا: إما إنقاذ حياة العسكريين أو القتال من أجل الاحتفاظ بالأراضي وقال: "سيتعين عليهم اتخاذ قرارات سياسية صعبة، فهل ستحتفظون بالأراضي على حساب الكثير من الأرواح؟ أم تتخلون عن الأرض مقابل الاحتفاظ بقواتكم؟ هذا هو المكان الذي يقفون فيه الآن".

وقد أكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا على أن إرسال الغرب للأسلحة لأوكرانيا والمساعدة في تدريب الجيش الأوكراني لا يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع، ولا يغير الوضع في ساحة المعركة.

المصدر: وول ستريت جورنال