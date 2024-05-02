إيرلندا: قانون الترحيل إلى رواندا يدفع بالمهاجرين إلينا

قال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية مايكل مارتن إن التهديد بالترحيل إلى رواندا يدفع المهاجرين إلى التوجه إلى إيرلندا بدلا من المملكة المتحدة.

وقال مارتن لصحيفة "ديلي تلغراف" إن مشروع قانون رواندا يؤثر بالفعل على إيرلندا، حيث إن الناس "خائفون" من البقاء في المملكة المتحدة، مضيفا: "ربما هذا هو التأثير الذي تم تصميمه لإحداثه".

ولفت إلى أن طالبي اللجوء يسعون "للحصول على ملاذ هنا وداخل الاتحاد الأوروبي بدلا من احتمال ترحيلهم إلى رواندا".

ويأتي تصريحه بعد أن أبلغت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، لجنة تدقيق في البرلمان الإيرلندي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المهاجرين واللاجئين يعبرون الحدود مع إيرلندا الشمالية.

وقالت ماكنتي إن "أكثر من 80% من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في إيرلندا دخلوا البلاد عبر إيرلندا الشمالية"، وهو معبر حدودي مفتوح بموجب معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: sky news