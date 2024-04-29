مصدر: المملكة المتحدة لن تستعيد طالبي اللجوء من أيرلندا حتى تستعيد فرنسا مهاجري المانش

قال مصدر حكومي بريطاني إن المملكة المتحدة لن تستعيد طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود إلى أيرلندا "حتى يقبل الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادتهم إلى فرنسا".

ويأتي هذا التعليق وسط خلاف متصاعد بين دبلن وويستمنستر حول خطط الحكومة الأيرلندية لإصدار تشريع جديد لتمكين طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود من أيرلندا الشمالية من إعادتهم إلى المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي إن أكثر من 80% من الوافدين الجدد إلى أيرلندا جاءوا عبر الحدود البرية مع أيرلندا الشمالية.

وقال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية مايكل مارتن إن التهديد بالترحيل إلى رواندا دفع المهاجرين "الخائفين" إلى التوجه إلى أيرلندا بدلا من المملكة المتحدة.

ومع تفاقم الخلاف ليلة الأحد، تعهد رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأن بلاده "لن توفر ثغرة أمام تحديات الهجرة التي يواجهها أي شخص آخر"، مشيرا إلى أن التعاون "الوثيق بين الحكومتين البريطانية والأيرلندية ضروري للغاية".

ومع ذلك، قال مصدر في حكومة المملكة المتحدة إن أي محاولة لإعادة طالبي اللجوء من أيرلندا سيتم رفضها ما لم توافق فرنسا على فعل الشيء نفسه مع القوارب التي تعبر القناة، مشددا على "أننا لن نقبل إعادة أي لاجئين من الاتحاد الأوروبي عبر أيرلندا حتى يقبل الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادتهم إلى فرنسا".

المصدر: sky news