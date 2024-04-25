استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا

أعلنت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الملك تشارلز الثالث سيصادق اليوم الخميس على مشروع قانون لطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مصادر حكومية مشيرة إلى أن البرلمان البريطاني وافق يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة إلى رواندا.

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ولفتت حينها إلى أنه كي يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ، لا يتطلب سوى الموافقة الملكية.

وأضافت الصحيفة: "الموافقة الملكية، عندما يوافق الملك رسميا على تمرير مشروع القانون وجعله قانونا للبرلمان، من المتوقع صدورها اليوم الخميس".

الجدير بالذكر أنه بعد موافقة الملك على مشروع القانون، سيتم التصديق على الاتفاقية الجديدة مع الجانب الرواندي.

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قبل موافقة البرلمان على مشروع القانون، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن أولى رحلات الترحيل ستتم في غضون 10 إلى 12 أسبوعا.

وبحسب قوله، فإن إجراءات السلطات لن تقتصر على رحلة واحدة، بل سيتم تنفيذ عمليات الطرد بشكل شهري، بدءا من الصيف، إلى أن يتوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي البلاد.

كما أكد سوناك تخصيص مطار مخصص لهذه الرحلات، وتم طلب استئجار طائرات تجارية. وأشار إلى أنه تم تدريب مئات الأشخاص على مرافقة المهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: نوفوستي