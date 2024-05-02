بولندا تقترح إنشاء "لواء ثقيل" لأوروبا دون مشاركة الولايات المتحدة

اقترح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إنشاء "لواء ثقيل" لأوروبا من القوات للاستجابة بسرعة للأحداث في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي دون مشاركة الولايات المتحدة.

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وقال سيكورسكي: "أنا أؤيد إنشاء اللواء الأوروبي، والذي من شأنه أن يمنح الاتحاد الأوروبي الفرصة للرد الفوري حتى لا يضطر إلى مطالبة الولايات المتحدة بإرسال قواتها في حالة الطوارئ".

وأوضح وزير الخارجية البولندي أن "الأحداث في البلقان أو شمال إفريقيا هي أمثلة على المواقف التي لا ينبغي لأوروبا أن تلجأ فيها إلى الولايات المتحدة".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قال، في وقت سابق، في تصريح صحفي، إن السلطات البولندية مستعدة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها.

وتعليقا على تصريح الرئيس البولندي قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه سيتم عند تنفيذ مثل هذه الخطط، اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي