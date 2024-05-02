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عقيد أمريكي سابق يكشف ماذا سيحدث للولايات المتحدة في حالة الحرب العالمية

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عقيد أمريكي سابق يكشف ماذا سيحدث للولايات المتحدة في حالة الحرب العالمية
Sputnik
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قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، الذي عمل سابقا كمستشار في البنتاغون، إن فرص الولايات المتحدة في الانتصار إذا اندلعت حرب عالمية محتملة تبقى منخفضة للغاية.

وكتب الخبير على موقع التواصل الاجتماعي Х: "يتم بذل قدر كبير من الجهد في واشنطن، لخلق الوهم بأننا لا نزال القوة العظمى التي كنا عليها في عام 1991. هناك غزو هائل للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدودنا، والتركيز تحول كثيرا عما قامت عليه هذه البلاد. وهذا يدمر بلدنا من الداخل. نحن منتشرون بشكل كبير للغاية، ولسنا مستعدين لخوض حرب عالمية كبرى".

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وشدد الخبير على أن ما يجري في الولايات المتحدة، يعرضها للتلف والانهيار من الداخل.

وقبل ذلك أكد دوغلاس ماكغريغور، أن الصراع في أوكرانيا ينقلب ضد الولايات المتحدة وقد يعجل بحلول نهايتها.

في وقت سابق، ذكرت مجلة The American Conservative، أن الولايات المتحدة تريد إثارة صراع مع الصين حتى يستمر المجمع الصناعي العسكري في تلقي الطلبات ولكي يستطيع الاستمرار في العمل، ولهذا السبب بالذات تستخدم الإدارة الأمريكية، في تايوان نفس الأساليب المستخدمة ضد روسيا في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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