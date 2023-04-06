مستشار سابق للبنتاغون: الأزمة المالية ستجبر واشنطن على ترك أوكرانيا

قال المستشار السابق للبنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن الأزمة المالية قد تجبر الولايات المتحدة على التخلي عن دعم أوكرانيا خلال ستة أشهر.

وقال دوغلاس ماكجريجور لقناة Judging Freedom على يوتيوب:"الأشهر الستة المقبلة، تحمل ترجيحات حدوث السيناريو الأكثر ترجيحا للولايات المتحدة وهو الأزمة المالية نتيجة للانكماش الاقتصادي، الأمر الذي سيجبرنا على مغادرة أوكرانيا".

في الوقت نفسه، لفت العقيد الانتباه "للتغييرات في موقف المواطنين الأوروبيين العاديين من الأزمة الأوكرانية. وخلص المتحدث إلى أن المزيد والمزيد من الناس يطالبون الآن بالمفاوضات، ويعارضون المزيد من عمليات التسليم".

وقال: "لا يمكن استبعاد إجراء بعض الحكومات الأوروبية مراجعات في دعمها لكييف، لأن الاتحاد الأوروبي الآن في وضع اقتصادي أكثر صعوبة".

المصدر: ريا نوفوستي