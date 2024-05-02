"دناءة وخسة".. مسؤول روسي يتهم واشنطن بتعطيل اجتماع وزارات المالية والبنوك المركزية لـ"بريكس"

كشف مسؤول روسي أن رئيسي وفد المالية والبنك المركزي الروسيين لم يحضرا الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن بسبب مماطلة الولايات المتحدة في منح التأشيرات.

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وأوضح أليكسي موجين، المدير التنفيذي لروسيا في صندوق النقد الدولي، في حديث لوكالة "نوفوستي" أنه "كان من المفترض أن يصل نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف والنائب الأول لرئيس بنك روسيا فلاديمير تشيستيوخين. لقد قدما الأوراق للحصول على تأشيرة دخول، وكان من المفترض أن يأتي معهم موظفون من المؤسستين أيضا".

وتابع موجين: "في الموعد المقبول لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات إلا لصغار الموظفين في بنك روسيا فقط دون أي ممثل من وزارة المالية على الإطلاق. ثم أبلغت السفارة الأمريكية في موسكو الوفد بأنه لا يمكنهم الحصول على تأشيرات الدخول إلا يوم الثلاثاء 16 أبريل، عندما كان المؤتمر قد انطلق بالفعل، فتم إلغاء الزيارة".

وقال موجين: "يوم 16 أبريل كان من المقرر أيضا عقد اجتماع لنواب وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول بريكس، وتم تعطيله".

ووصف موجين الحادث بأنه مظهر من مظاهر "السادية الصريحة من جانب واشنطن"، وقال: "عندما تم منح التأشيرات، لم تعد هناك حاجة إليها. إنها ضرب من الدناءة والخسة التي وصلت إلى حد السادية. يصعب علي التخيل أن نتصرف نحن في روسيا بهذه الطريقة تجاه أسوأ أعدائنا.. هذه مسألة ثقافة.. إننا مختلفون عن بعضنا البعض تماما".

المصدر: "نوفوستي"