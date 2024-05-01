إيران تكشف عدد مواقعها النووية المشكوك فيها من المنظمة الدولية للطاقة الذرية

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي استمرار التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع نووية إيرانية في إطار اتفاقية الضمانات، مشيرا إلى عدم منع دخول أي مفتش.

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وأشار إسلامي إلى أن أكثر من 130 مفتش يحق لهم ممارسة أنشطتهم الرقابية في إيران.

وأضاف: "هناك 4 أماكن كانت موضع شك من قبل الوكالة الدولية وقد أزيلت الشكوك بشأن مكانين ونأمل أن تُحل المشكلة في ما يتعلق بالأماكن الأخرى".

وفي تصريحات سابقة له منتصف أبريل الماضي، أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أن الوكالة لم تر أي دليل على امتلاك إيران للسلاح النووي.

وقال للصحفيين إن "تراكم اليورانيوم المخصب حتى مستويات عالية جدا لا يعني وجود أسلحة نووية تلقائيا".

المصدر: RT