 
مباشر

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على امتلاك إيران سلاحا نوويا

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على امتلاك إيران سلاحا نوويا
Globallookpress Guo Chen/XinHua
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xd1w

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أن الوكالة لم تر أي دليل على امتلاك إيران للسلاح النووي.

وقال غروسي للصحفيين، يوم الاثنين، إن "تراكم اليورانيوم المخصب حتى مستويات عالية جدا لا يعني وجود أسلحة نووية تلقائيا".

إقرأ المزيد
غروسي: الأحداث الأخيرة لم تؤثر على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران
غروسي: الأحداث الأخيرة لم تؤثر على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

وأضاف: "لا تمتلك الوكالة أي معلومات أو دليل" على وجود أسلحة نووية لدى إيران.

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول لإيران إن "تراكم المواد النووية عند مستويات قريبة أو متطابقة تقريبا مع مستوى السلاح النووي يثير التساؤلات لدى المجتمع الدولي".

وأكد: "ولذلك ندعوهم دائما إلى التعاون معنا بشكل كامل".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا