غروسي: الأحداث الأخيرة لم تؤثر على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أن الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط لم تؤثر على عمل خبراء الوكالة في إيران.

وقال غروسي في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "هذا لم يؤثر على أعمال التفتيش التي نقوم بها، لكننا ندعو دائما إلى أقصى حد من ضبط النفس".

وأكد غروسي أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون عملهم في إيران.

يذكر أن إيران شنت هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم 1 أبريل، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الضباط الرفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: تاس