خامنئي يعلق على قمع الاعتصامات المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة ويقترح إجراء ضد إسرائيل

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن غزة اليوم تمثل قضية العالم الأولى، وأن إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا لا تستطيع إزالة القضية الفلسطينية من أجندة الرأي العام العالمي.

إقرأ المزيد

ولفت خامنئي إلى أننا "شهدنا كيف تتعامل أمريكا مع من يرفض الجرائم الإسرائيلية، مبينا أن هذا التعامل يثبت حقانية الموقف الإيراني وعدم الوثوق بمثل هذا النظام"، في إشارة إلى قمع الشرطة وقوات الأمن للاحتجاجات والاعتصامات المناصرة لفلسطين في بعض دول العالم.

وأضاف المرشد الإيراني إن "أمريكا شريكة بالجرائم الإسرائيلية.. لاحظوا ما يجري في الجامعات الأوروبية و الأمريكية، لابد من رفع مستوى الضغط على الكيان الصهيوني يوما بعد يوم".

وأكد أن تعامل الولايات المتحدة مع من يرفض الجرائم الإسرائيلية "يثبت حقانية الموقف الإيراني وعدم الوثوق بمثل هذا النظام".

وشهدت جامعة كولومبيا في نيويورك اليوم تدخلا قويا من الشرطة وقوات الأمن لفض اعتصامات الطلبة في حرم الجامعة ضد العملية الإسرائيلية العسكرية في غزة.

وتبع ذلك تصريحات من مسؤولين أمريكيين بتأييد هذه الإجراءات تحت شعارات "حماية اليهود" ومحاربة "معاداة السامية".

المصدر: RT