رئيسة جامعة كولومبيا تطالب الشرطة بإخلاء الحرم الجامعي من المعتصمين وحراسته (صور+فيديو)

اعتقلت الشرطة نحو 100 شخص في احتجاجات مؤيدة لفلسطين في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك وفرضت طوقا حول المكان، كما خاطبت رئيسة الجامعة الشرطة وطلبت منهم البقاء حتى 17 مايو الجاري.

ونقلت شبكة NBC News عن شرطة نيويورك إنها قامت بإخلاء قاعة هاملتون. وتفكيك مخيم المعتصمين المعارضين للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

BREAKING: Police officers enter Columbia University's Hamilton Hall through a window less than a day after pro-Palestinian protesters occupied the building. pic.twitter.com/dnZLNfS5Cg — Breaking News (@BreakingNews) May 1, 2024

وأشارت الشبكة إلى أنه جرى اعتقال حوالي 100 شخص حتى الآن.

Columbia University President Minouche Shafik's letter to the NYPD pic.twitter.com/lhjncq2eio — Evan Hill (@evanhill) May 1, 2024

وفي وقت سابق، وثقت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام اقتحام الشرطة بالفعل حرم الجامعة. وذكرت الشبكة التلفزيونية نقلا عن الشرطة أنه "تم تطهير جميع طوابق الجامعة".

🚨NOW OUTSIDE COLUMBIA! It’s has never been more clear: the people are with Palestine and will not stand for the brutality of the NYPD or Columbia University’s attempts to stop the protest of a genocide! pic.twitter.com/ndZJKt0A3H — The People's Forum (@PeoplesForumNYC) May 1, 2024

وأكد متحدث شرطة نيويورك للشبكة: "لم يتم استخدام الغاز المسيل للدموع، ولكن تم استخدام ذخائر متفجرة عندما دخلت الشرطة من أجل تشتيت الانتباه".

BREAKING:

NYPD officer at Columbia University texting “thought we fucking shot someone” while on campus outside of Hind Hall. #cu4palestinepic.twitter.com/tcczXVKMqF — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

AFTER LOCKING MEDICS INTO JOHN JAY, NYPD AT COLUMBIA PUSHED THREE STUDENTS DOWN THE STAIRS AND DRAGGED OUT ONE PASSED OUT STUDENT. THEY THREW ALL ITEMS DOWN THE STAIRS, ENDANGERING STUDENTS, AND PUSHED A GROUP OF FIVE THAT WERE WALKING WITHOUT RESISTING ARREST. pic.twitter.com/pt6KoY1UqL — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية، نعمت شفيق، وجهت رسالة إلى الطلاب المعتصمين في الحرم الجامعي، أكدت فيها أنه "على الطلاب التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجامعة بشأن إنهاء الاعتصام في الحرم الجامعي".

.@CNN talking about how no one was hurt, and the NYPD was careful. Meanwhile videos like this are all over social media. This one from the IG page of @ColumbiaSJP.



Also reports of officers turning off body cams and then using excessive force against students. pic.twitter.com/WOaYGgq0VE — Abed A. Ayoub (@aayoub) May 1, 2024

ولفتت في رسالتها إلى أنها تؤيد بشكل كامل حرية التعبير والحق في التظاهر، "ولكن المخيم يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، ويعطل الحياة في الحرم الجامعي، ويخلق بيئة متوترة ومعادية في بعض الأحيان للعديد من أعضاء مجتمعنا، ومن الضروري أن نمضي قدما في خطة لتفكيكه".

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وألقت شفيق باللوم على معظم المتظاهرين حول محيط الحرم الجامعي في "تفاقم المخاوف الأمنية والتسبب في الكثير من اللغة التحريضية التي تسبب ضائقة عميقة للكثيرين في مجتمعنا".

وأكدت: "نعمل على تحديد المتظاهرين الذين ينتهكون سياسات مكافحة التمييز والتحرش".

وجاء في رسالة رئيسة جامعة كولومبيا:"نأسف جدا لطلب مساعدة شرطة نيويورك لإجلاء جميع الأفراد من قاعة هاميلتون ومعسكرات الحرم الجامعي. وفي إطار هذه العملية، نتفهم أن شرطة نيويورك تخطط لاستخدام كل قوتها".

وأضافت مخاطبة الشرطة: "نطلب أيضا منكم البقاء في الحرم الجامعي حتى 17 مايو 2024 على الأقل للحفاظ على النظام وضمان عدم إقامة معسكرات الاعتصام".

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية