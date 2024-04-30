طالبة أمريكية يهودية ترفع دعوى قضائية ضد جامعتها المتهاونة مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين (فيديو+صور)

رفعت طالبة يهودية لم يعلن عن هويتها دعوى قضائية ضد جامعة كولومبيا الأمريكية بحجة فشل الجامعة ومؤسساتها في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وسط الاحتجاجات المستمرة المؤيدة لفلسطين.

وفي مضمون الدعوى القضائية، تدّعي الطالبة في السنة الثانية أنه منذ أن أقام المتظاهرون معسكرا تضامنيا مع غزة قبل أكثر من أسبوع، شعرت هي وغيرها من الطلاب اليهود بأنهم معرضون بشكل متزايد لخطر المضايقات وحتى الأذى الجسدي.

Students are encircling the Columbia University encampment as the 2 PM deadline to clear the tents passes.



These Brave students are leading the world in standing for Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/tFFTK5YIW5 — Khalissee (@Kahlissee) April 29, 2024

وقالت في الدعوى القضائية: "لقد كان المخيم مركزا للمضايقات على مدار الساعة إزاء الطلاب اليهود، الذين تعرضوا للضرب والدفع والبصق عليهم، ومُنعوا من حضور الفصول الدراسية والتحرك بحرية في الحرم الجامعي، وتم استهدافهم بخطاب الكراهية المؤيد للإرهاب سواء اللفظي أو الخطابي".

Columbia University just received a Class Action lawsuit, filed in Federal Court, for maintaining an unsafe campus.



MORE OF THIS! pic.twitter.com/M2zLIGy4ht — 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) April 29, 2024

وأشارت إلى العبارات المكتوبة على اللوحات واللافتات الضخمة من قبيل: "الموت لليهود".. "تحيا حماس".. وجاء في مضمون الدعوى ذكر عبارة "عولمة الانتفاضة".

Smiling bright faces..



When you know you are on the right side of the history. #ColumbiaUniversitypic.twitter.com/4MbpAVMkCY — Sadia Saeed (@SadiaSa55) April 27, 2024

وبالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة، تنتقد الدعوى أيضا قرار الإدارة بالتحول إلى نموذج التعليم "الهجين" للفترة المتبقية من العام الدراسي، بحجة أن هذا الرد لم يعطل فقط الآلاف من الخبرات التعليمية للطلاب ولكنه أدى أيضا إلى عزل الطلاب اليهود عن بيئتهم وأقرانهم.

Columbia University protestors get upset when I talk about STAR WARS pic.twitter.com/bJy1DY0Q2k — Walter Masterson (@waltermasterson) April 29, 2024

وفي الوقت الذي تقر فيها المدعية بحق الطلاب في المشاركة في الاحتجاجات السلمية، فإن الدعوى تقول إن مجموعة فرعية من المتظاهرين "تجاوزوا بكثير" ممارسة هذا الحق، وسعوا بدلا من ذلك إلى تحقيق "أهداف مختلفة وخطيرة".

وقالت: "هؤلاء المتظاهرين لا يشاركون في حرية التعبير التي يحميها الدستور. بل إنهم يحرضون علنا على العنف ضد الطلاب اليهود".

المصدر: The HILL