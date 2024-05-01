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لابيد يتوجه إلى أبو ظبي في "زيارة سياسية قصيرة"

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لابيد يتوجه إلى أبو ظبي في
Gettyimages.ru
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
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يتوجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الأربعاء إلى الإمارات في "زيارة سياسية قصيرة".

وقال المتحدث باسم لابيد إنه من المقرر أن يغادر الأخير في "زيارة سياسية قصيرة" إلى أبو ظبي، دون أن يكشف عن جدول أعماله واجتماعاته خلال هذه الزيارة.

وكان لابيد افتتح في عام 2021 السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية الإسرائيلية في دبي، في زيارة كانت أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي والأولى منذ إبرام إسرائيل والإمارات اتفاق إبراهام.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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