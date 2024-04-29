وزير الخارجية الإسرائيلي ينتقد أردوغان بسبب موقفه من الحرب على غزة ويشيد بأتاتورك

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب لأردوغان بسبب موقفه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويشيد بمصطفى أتاتورك أول رئيس للجمهورية التركية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في صفحته على منصة "إكس"، إن أردوغان يحتض قادة حركة "حماس" ويسير بتركيا إلى الظلام.

وأشاد الوزير بأول رئيس للجمهورية التركية مصطفى أتاتورك، واعتبره مؤسس تركيا المتقدمة ومحررها من أغلال الإسلام والتطرف.

איזה הבדל בין כמאל אטאטורק, שבנה מדינה טורקית מודרנית ומתקדמת, משוחררת מכבלי האיסלאם הקיצוני, לבין ארדואן @RTErdogan שמחבק את רוצחי ואנסי החמאס וגורר את טורקיה למקומות חשוכים. pic.twitter.com/1jzZz7bxsQ — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 29, 2024

وفي وقت سابق نشر وزير الخارجية الإسرائيلي صورة مسيئة للرئيس التركي، معتبرا أن الأخير "يحلم بأن يعيد بناء الإمبراطورية العثمانية".

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر كاتس صورة مركبة ظهر فيها أردوغان مستلقيا على تخت وهو يفكر كيف أنه "يرتدي تاج السلطان".

هذا وقد ندد الرئيس التركي في أكثر من مناسبة بالحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أشهر على قطاع.

كما وصف أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "هتلر العصر"، مشيرا إلى أنه وشركاؤه في الجريمة وحلفاء إسرائيل لن يفلتوا من المساءلة.

وأكد أردوغان أن تركيا لن تتوقف عن دعم فلسطين ولن تلتزم الصمت تجاه إسرائيل بعد ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

المصدر: RT + وكالات