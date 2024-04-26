أردوغان: لن نتوقف عن دعم فلسطين ولن نصمت عن جرائم إسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تتوقف عن دعم فلسطين ولن تلتزم الصمت تجاه إسرائيل بعد ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

ورفض الرئيس التركي في تصريح له خلال فعاليات "منصة القدس البرلمانية الدولية" اليوم الجمعة، الاتهامات بمعاداة السامية الموجهة إليه.

وقال إن "الإدارة الإسرائيلية تعتقد أن بإمكانها إسكاتنا باتهامنا بمعاداة السامية. مهما فعلت ومهما حاولت، فذلك عديم الفائدة. لا يمكن وضع قيود على قلب أو إرادة طيب أردوغان".

وأضاف أردوغان : لن نحيد عن طريقنا لأننا نؤمن بالله واليوم الآخر، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نبقى صامتين في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة".

وتم إنشاء منصة القدس البرلمانية الدولية في عام 2015 لدعم فلسطين.

وانتقد الرئيس التركي في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرلائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بـ "جزار غزة" واتهمه بإثارة نزعة "معاداة السامية" في العالم، وقال "حفر نتانياهو الآن اسمه في التاريخ كجزار غزة".

المصدر: تاس