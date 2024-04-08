العدالة والتنمية التركي: التهجم على نهج أردوغان بشأن فلسطين "مجحف"

وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، التهجم على نهج الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن فلسطين بأنه "مجحف" ولا أساس له.

وأكد تشليك عبر منصة "إكس"، أن الموقف الواضح للرئيس أردوغان في قضية فلسطين والقدس وتضامنه مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة "حقيقة لا تقبل الجدل".

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وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية لأردوغان من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر ومساعيه الحثيثة على مختلف الأصعدة، معروفة للعالم أجمع.

وقال تشليك إن أردوغان "هو الزعيم الوحيد الذي أبدى معارضته أمام أعين زعماء العالم لمن يصفون الفلسطينيين المقاومين من أجل أرضهم وحقوقهم بالإرهابيين، وسجل التاريخ له هذا الموقف".

وتابع قائلا: "حظي رئيسنا بتقدير الشعب الفلسطيني والقادة الفلسطينيين في كل مناسبة على هذا النهج والدعم الفعلي… بسبب نهجه الثابت هذا تجاه فلسطين، إن رئيسنا مستهدف من قبل الأسماء البارزة في شبكة مرتكبي المجازر وحكومة بنيامين نتنياهو".

ولفت تشليك إلى أنه "على الرغم من كل الهجمات التي تعرض لها أردوغان طوال حياته السياسية، إلا أنه لم يتخل ولو للحظة واحدة عن الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وأردف: "يعتبر رئيسنا القضية الفلسطينية أحد العناصر الأساسية لسياستنا الوطنية، والتهجم على موقفه بشأن فلسطين لا أساس له ومجحف وليس له وجه حق"، مؤكدا أن الرئيس أردوغان بصفته صوت الشعب التركي والضمير العالمي هو أقوى داعم ومدافع عن القضية الفلسطينية وأهالي غزة المظلومين".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في قطاع غزة مخلفا دمارا هائلا، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

المصدر: "الأناضول"+RT