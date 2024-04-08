صحة غزة: ارتفاع عدد الضحايا إلى 33207 قتلى و75933 إصابة

بلغ عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الـ185 على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 33207 قتلى و75933 إصابة حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وذكر "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان" الصادر اليوم 8 أبريل، أنه "وصل إلى المستشفيات 32 شهيدا و47 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة".

إقرأ المزيد

وأشار التقرير إلى أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أعلنت يوم الجمعة الفائت أن أكثر من 7 آلاف فلسطيني "على الأرجح" لقوا حتفهم تحت أنقاض المباني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

في الأثناء لا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع على التوالي، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: RT