وزير الخارجية التركي يناقش مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا وغزة

أفاد مصدر دبلوماسي في أنقرة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ناقش خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين في الرياض تطورات الوضع في أوكرانيا وغزة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "خلال المحادثات، تمت مناقشة المستجدات الأخيرة في غزة والمرحلة التي وصلت إليها المفاوضات، وشدد الجانب التركي على ضرورة الوقف الفوري للمجازر في غزة وضرورة الضغط على إسرائيل لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

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وبحسب المصدر تم خلال المحادثات، إجراء تقييم لآخر المستجدات في الأزمة الأوكرانية.

وأعرب بلينكن خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم عن أمله في أن توافق حركة "حماس" على "اتفاق سخي جدا للهدنة في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل".

ويتوقع أن تقدم حركة "حماس" اليوم الاثنين ردها على مقترح للتوصل إلى هدنة في الحرب التي تخوضها مع إسرائيل في القطاع المحاصر والمهدد بـ"مجاعة"، تشمل إطلاق سراح رهائن.

وقالت مصادر إن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، فيما أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها "جادة" في اعتزامها الهجوم على رفح وأن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة قبل الهجوم.

المصدر: نوفوستي+RT