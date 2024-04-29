بلينكن: نأمل أن توافق روسيا على التفاوض بشأن أوكرانيا بموجب القانون الدولي

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين بأن الولايات المتحدة تأمل في أن توافق روسيا على التفاوض بشأن الوضع في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي.

وقال في فعالية للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة العربية السعودية إن "هذا [إنهاء الصراع في أوكرانيا] يعتمد بشكل أساسي على [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين وما يقرره الآن".

ووفقا له، فإنه يأمل أن تظهر روسيا "استعدادها لإجراء مفاوضات صادقة وفقا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ويعتقد بلينكن أنها "السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال. وإذا تم تأكيدها بشكل صحيح، فيجب اتخاذ قرار".

وفي 27 أبريل الجاري، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن موسكو ليس لديها الآن أي شروط مسبقة للمفاوضات مع كييف، لأن "الجميع يفهم ويعرف موقف أوكرانيا بشأن عدم قبول أي مفاوضات".

وفي الوقت نفسه، ذكر بيسكوف أن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “معروف”، كما أشار ممثل الكرملين إلى أن “الموقف الروسي بهذا الشأن ثابت”.

في 11 أبريل، أكد بوتين مرة أخرى، خلال محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا لم تتخلَّ أبدا عن الحل السلمي للنزاعات وكانت دائما تميل إلى هذا الخيار المحدد لحل النزاع.

المصدر: RT