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بيسكوف يجدد استعداد روسيا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

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بيسكوف يجدد استعداد روسيا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
AP Alexander Zemlianichenko
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداد روسيا لحل سلمي للقضية الأوكرانية، ولكن هذه ليست مبادرة سلام.

وقال بوتين: "لم تكن هناك مبادرة سلام. لقد كان هناك بيان عن استعداد روسيا لحل سلمي للمشكلة الأوكرانية. لم تكن مبادرة، وكانت في الواقع بيانا للموقف الثابت المعروف لرئيس الدولة".

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وأشار إلى أن كييف ترفض إجراء مفاوضات مع موسكو، ولا يوجد أي تقدم في هذا الصدد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد استعداد موسكو للمفاوضات حول أوكرانيا، مشددا على رفض موسكو وقف العمليات القتالية أثناء المفاوضات.

المصدر: نوفوستي

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