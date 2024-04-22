ضابط أمريكي يكشف عن دور قد تلعبه القوات الأوروبية في حال إرسالها إلى أوكرانيا

أعلن الضابط في القوات الجوية الأمريكية جاهارا ماتيسيك أن القوات الأوروبية يمكن أن تتمركز في أوكرانيا لحراسة الحدود أو العمل على منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقال ماتيسيك لصحيفة Foreign Affairs إنه يتعين على زعماء الدول الأوروبية النظر في مسألة تمركز قواتهم في أوكرانيا. "بهدف توفير الدعم اللوجستي والتدريب، وحماية حدود أوكرانيا والبنية التحتية الحيوية، وحتى حماية المدن الأوكرانية".

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وذكر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف ليس لديه نية لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا، ولكن بعض أعضاء الحلف أرسلوا مستشارين عسكريين إلى كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: RT